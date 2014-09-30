В Петербурге задержали подозреваемых в кибермошенничестве

Злоумышленники в даркнете приобрели базу телефонных номеров, которые ранее уже использовались гражданами и путем подбора находили тех, кто забыл отвязать архивный номер от личного кабинета мобильного банка.

В Петербурге полицейские пресекли деятельность группы кибермошенников. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 октября обратился 28-летний житель Челябинской области, который сообщил, что стал жертвой дистанционного мошенничества. По словам пострадавшего, его личный кабинет мобильного банка был взломан, после чего на его имя оформили кредит в размере 100 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Во время расследования оперативники вышли на группу молодых кибермошенников. Злоумышленники в даркнете приобрели базу телефонных номеров, которые ранее уже использовались гражданами и путем подбора находили тех, кто забыл отвязать архивный номер от личного кабинета мобильного банка. Используя старый номер, злоумышленники взламывали личный кабинет жертвы и, либо похищали хранившиеся там деньги, либо оформляли онлайн кредит и похищали заемные средства.

К противоправной деятельности могут быть причастны: двое уроженцев Иркутской области (19 и 20 лет), а также их 19-летняя знакомая из Ивановской области.

По месту проживания подозреваемых, в доме по улице Белы Куна, полицейские изъяли три мобильных телефона, использовавшихся для совершения преступлений, и ноутбук.

Ранее пенсионер с проспекта Энтузиастов остался без 12 млн рублей из-за мошенников.

Видео: МВД