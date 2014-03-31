Пенсионер с проспекта Энтузиастов остался без 12 млн рублей из-за мошенников

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В Красногвардейском районе полицейские разыскивают причастных к обману пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 15 октября обратился 73-летний житель дома 45к2 по проспекту Энтузиастов с заявлением о том, что неизвестные убедили его по телефону передать 11,9 млн рублей. По словам звонивших, за это пожилого мужчину якобы не привлекли бы к ответственности за совершенные от его лица переводы в незаконную организацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее на Piter.TV: в Петербурге советский конструктор подлодок передал курьеру мошенников 23 млн рублей.

Фото: Piter.TV