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Пенсионер с проспекта Энтузиастов остался без 12 млн рублей из-за мошенников
Сегодня, 11:54
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Пенсионер с проспекта Энтузиастов остался без 12 млн рублей из-за мошенников

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В Красногвардейском районе полицейские разыскивают причастных к обману пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 15 октября обратился 73-летний житель дома 45к2 по проспекту Энтузиастов с заявлением о том, что неизвестные убедили его по телефону передать 11,9 млн рублей. По словам звонивших, за это пожилого мужчину якобы не привлекли бы к ответственности за совершенные от его лица переводы в незаконную организацию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге советский конструктор подлодок передал курьеру мошенников 23 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенники, проспект энтузиастов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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