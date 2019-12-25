В Петербурге советский конструктор подлодок передал курьеру мошенников 23 млн рублей

Неизвестные позвонили Коновалову и под предлогом "сохранности средств" попросили его передать деньги курьеру.

В Петербурге мошенники обманули 94-летнего Юрия Коновалова – советского конструктора подводных лодок и героя России. Злоумышленники выманили у него 23 млн рублей, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Неизвестные позвонили Коновалову и под предлогом "сохранности средств" попросили его передать деньги курьеру. Они представились помощниками губернатора города и правоохранителями и заявили, что пенсионеру грозит уголовное дело за "переводы в поддержку террористической организации".

На Бассейной улице потерпевший встретился с курьером для передачи более 23 млн рублей, 2,7 тыс. долларов и около 900 евро. По информации ГУ МВД России по региону, возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), мошенники разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники из КНР вернут жительнице Петербурга 1 млн рублей за дроны.

Фото: Piter.TV