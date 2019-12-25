Эксперты прокомментировали траты Украины на оборону страны в 2022 году

Дефицит бюджета составит 3,5% от ВВП.

В 2022 году Украина собирается выделить из своего бюджета 12 млрд долларов на оборону. Это составляет 6% от всех расходов. По словам Зеленского, это намного больше, чем при его предшественнике Петре Порошенко. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Нетрудно заметить, что теряя популярность, Зеленский пытается опереться на праворадикальные и милитаристские силы, которые он старается накачать деньгами, надеясь взамен получить лояльность. считают эксперты.

Отмечается, что при этом бюджет Украины будет дефицитным. Выделенных средств, например, будет не хватать на систему здравоохранения, которая продолжает существовать в условиях пандемии.

Накануне на майдане в Киеве прошел митинг противников Владимира Зеленского.

Фото: Instagram / @zelenskiy_official