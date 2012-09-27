На майдане в Киеве проходит митинг противников Владимира Зеленского

Митингующие считают, что Зеленский устанавливает диктатуру на Украине.

Вечером 1 декабря сторонники украинских радикальных организаций устроили протестную акцию на площади Независимости в Киеве. Они выступили против власти президента Владимира Зеленского.

Ровно 8 лет назад на столичные улицы вышли люди в ответ на жестокое избиение беркутовцами студентов 30 ноября. События, которые произошли 1 декабря, стали основополагающими для революционного движения против Виктора Януковича.

Сегодня представители власти Зеленского повторяют ошибки режима Януковича, принимая антиукраинские решения, преследуя оппонентов и строя диктатуру в Украине. говорится в сообщении радикальной партии "Национальный корпус" (запрещена на территории России).

Члены движения требуют изгнать из власти "пророссийских агентов" Андрея Ермака, Руслана Демченко и Олега Татарова. Действия Зеленского митингующие воспринимают как "государственный переворот и попрание конституции".

Протестная акция началась в 18:00. Колонна проходила около офиса президента Украины.

Видео: YouTube / hromadske