  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:59
159
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец рассказал следователям, как избавился от тела отца

0 0

СК опубликовал, как обвиняемый дает показания на месте преступления.

Следком опубликовал видео, где петербуржец, признавшийся в убийстве своего отца, даёт показания на месте. Обвиняемый рассказывает, как он подвёз тележку к парапету и сбросил в Смоленку.

Ранее 35-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве и расчленении 66-летнего отца. По версии следователей, преступление произошло 13 ноября из-за квартирного вопроса. Сын выстрелил в голову отцу из ружья, а потом расчленил его электролобзиком. Фрагменты тела он выбросил в Смоленку.

Уже 16 ноября фрагменты тела обнаружил сотрудник строительной компании во время работы на набережной. 

Видео: Следком

Теги: расчлененный труп, труп в смоленке
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии