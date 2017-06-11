Петербуржец рассказал следователям, как избавился от тела отца

СК опубликовал, как обвиняемый дает показания на месте преступления.

Следком опубликовал видео, где петербуржец, признавшийся в убийстве своего отца, даёт показания на месте. Обвиняемый рассказывает, как он подвёз тележку к парапету и сбросил в Смоленку.

Ранее 35-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве и расчленении 66-летнего отца. По версии следователей, преступление произошло 13 ноября из-за квартирного вопроса. Сын выстрелил в голову отцу из ружья, а потом расчленил его электролобзиком. Фрагменты тела он выбросил в Смоленку.

Уже 16 ноября фрагменты тела обнаружил сотрудник строительной компании во время работы на набережной.

Видео: Следком