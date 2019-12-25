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Водолазы подняли из Смоленки вторую сумку с останками расчлененного пенсионера
Сегодня, 14:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водолазы подняли из Смоленки вторую сумку с останками расчлененного пенсионера

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Сын, по версии следствия, во время конфликта выстрелил отцу в голову из ружья, а потом расчленил тело электролобзиком.

По данным источника "Фонтанки", 18 ноября, была найдена вторая сумка с останками расчлененного пенсионера. С момента обнаружения первой сумки прошло почти два дня. 

В этот момент в Василеостровском районном суде должно начаться рассмотрение ходатайства об избрании 35-летнему сыну погибшего меры пресечения в виде содержание под арестом.

Мужчина, по версии следствия, во время конфликта выстрелил отцу в голову из ружья, а потом расчленил тело электролобзиком. Останки обвиняемый положил в две хозяйственные сумки и утопил в Смоленке. Мужчина рассказал следователям, как избавился от тела отца.

Фото: Piter.tv

Теги: расчлененный труп, смоленка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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