Водолазы подняли из Смоленки вторую сумку с останками расчлененного пенсионера

Сын, по версии следствия, во время конфликта выстрелил отцу в голову из ружья, а потом расчленил тело электролобзиком.

По данным источника "Фонтанки", 18 ноября, была найдена вторая сумка с останками расчлененного пенсионера. С момента обнаружения первой сумки прошло почти два дня.

В этот момент в Василеостровском районном суде должно начаться рассмотрение ходатайства об избрании 35-летнему сыну погибшего меры пресечения в виде содержание под арестом.

Мужчина, по версии следствия, во время конфликта выстрелил отцу в голову из ружья, а потом расчленил тело электролобзиком. Останки обвиняемый положил в две хозяйственные сумки и утопил в Смоленке. Мужчина рассказал следователям, как избавился от тела отца.

Фото: Piter.tv