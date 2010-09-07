В Петербурге суд оштрафовал подрядчика за мошенничество при очистке реки Смоленки

Суд обвинил Парнова в мошенничестве, сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В пятницу, 16 сентября, Куйбышевский суд оштрафовал на 50 тыс. рублей директора "АФОС Логистик" Сергея Парнова по делу о мошенничестве с использованием служебного положения при расчистке русла реки Смоленка. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В 2018 году комитет по природопользованию и СПб ГУП "Экострой" заключили контракт на второй этап расчистки русла реки. Компании предоставили в аренду ледокольный буксир "Бухта". После завершения контракта, Парнов заключил соглашение, продлевающее срок аренды, однако само судно компания забрала. При этом документы по аренде буксира отправили в "Экострой", за что незаконно получили 225 тыс. рублей.

Суд обвинил Парнова в мошенничестве, сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Он и оштрафовал Парнова на 50 тыс. рублей. и взыскали 225 тыс. рублей в пользу "Экостроя".

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга