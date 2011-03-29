Подозреваемому в убийстве и расчленении отца петербуржцу предъявили обвинение

Решается вопрос о заключении его под стражу.

В Петербурге 35-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении 66-летнего отца, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по городу.

По версии следствия, преступление произошло 13 ноября в квартире на Новосмоленской набережной. Мужчина в ходе ссоры, возникшей из-за жилищного вопроса, выстрелил в голову родителю из охотничьего ружья. Пытаясь замести следы, он расчленил отца электролобзиком и, разложив останки по двум хозяйственным сумкам, выбросил их в реку Смоленку.

Днем 16 ноября фрагменты тела обнаружил сотрудник строительной компании во время работ по укреплению набережной. В сумке нашли туловище, руки и голову убитого пенсионера.

Подозреваемого задержали в день обнаружения останков. Он сознался в содеянном. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

Фото: Telegram / Mash на Мойке