Радченко о матче "Зенита" с ЦСКА: "С выходом Дзюбы игра в атаке преобразилась"

Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью Piter.TV поделился впечатлениями от матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

Команда Сергея Семака одержала победу над "армейцами" со счетом 1:0 и возглавили турнирную таблицу. Единственный мяч забил Сердар Азмун на 82-й минуте встречи.

Если рассматривать всю игру в целом, то все равно "Зенит" владел инициативой. Может быть, по моментам лучше был ЦСКА. Но "Зенит" наиграл на гол, а ЦСКА - нет. Дзюба вышел хорошо на замену. Мы видим то взаимодействие с Азмуном, которое было раньше - оно снова сработало. Наверное, именно с выходом Артема атака команды преобразилась. В целом, по составу для чемпионата России у команды нет проблем и насыщенная скамейка. Мы еще увидим тот футбол, который ждут болельщики.

Дмитрий Радченко, экс-нападающий "Зенита"