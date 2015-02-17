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Радченко о матче "Зенита" с ЦСКА: "С выходом Дзюбы игра в атаке преобразилась"
Вчера, 23:36
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Радченко о матче "Зенита" с ЦСКА: "С выходом Дзюбы игра в атаке преобразилась"

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Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0.

Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью Piter.TV поделился впечатлениями от матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

Команда Сергея Семака одержала победу над "армейцами" со счетом 1:0 и возглавили турнирную таблицу. Единственный мяч забил Сердар Азмун на 82-й минуте встречи.

Если рассматривать всю игру в целом, то все равно "Зенит" владел инициативой. Может быть, по моментам лучше был ЦСКА. Но "Зенит" наиграл на гол, а ЦСКА - нет. Дзюба вышел хорошо на замену. Мы видим то взаимодействие с Азмуном, которое было раньше - оно снова сработало. Наверное, именно с выходом Артема атака команды преобразилась. В целом, по составу для чемпионата России у команды нет проблем и насыщенная скамейка. Мы еще увидим тот футбол, который ждут болельщики.

Дмитрий Радченко, экс-нападающий "Зенита"

Ранее мы сообщали, что "Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: дмитрий радченко, российская премьер-лига, фк зенит, фк цска
Категории: Новости СПб, Зенит, Спорт, Лента новостей,

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