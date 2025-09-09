Сегодня, 12:24
К 12:00 аэропорт Пулково обслужил более 10 тыс. пассажиров

После приостановки работы ночью и утром 27 марта петербургский аэропорт Пулково к 12:00 обслужил порядка 90 рейсов и свыше 10 тыс. пассажиров. На вылет пока задержано 34 самолета, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. 

Напомним, сегодня Ленинградская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Всего сбили 36 дронов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. 

Ранее на Piter.TV: в Кронштадтском районе практически завершены восстановительные работы после атаки БПЛА. Почти все выбитые стекла в поврежденных домах заменены. Также пострадали 16-18 автомобилей. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

