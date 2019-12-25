  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти уничтожили 36 беспилотников
Сегодня, 8:12
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Ленинградской области к утру 27 марта отменили воздушную опасность. При отражении атаки было уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Как сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково, на 08:00 на вылет задержано 56 рейсов, отменили 28 самолетов, а с запасных аэродромов ожидается 19 бортов. 

Совместные усилия служб аэропорта и авиакомпаний направлены на скорейшее восстановление расписания.

Пресс-служба Пулково 

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте практически завершены восстановительные работы после атаки БПЛА. Почти все выбитые стекла в поврежденных домах уже заменены. Также пострадали 16-18 автомобилей. По данным администрации района, жертв и пострадавших нет. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

Теги: бпла, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии