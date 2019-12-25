В Ленобласти уничтожили 36 беспилотников

На 08:00 на вылет задержано 56 рейсов, отменили 28 самолетов, а с запасных аэродромов ожидается 19 бортов.

В Ленинградской области к утру 27 марта отменили воздушную опасность. При отражении атаки было уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково, на 08:00 на вылет задержано 56 рейсов, отменили 28 самолетов, а с запасных аэродромов ожидается 19 бортов.

Совместные усилия служб аэропорта и авиакомпаний направлены на скорейшее восстановление расписания. Пресс-служба Пулково

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте практически завершены восстановительные работы после атаки БПЛА. Почти все выбитые стекла в поврежденных домах уже заменены. Также пострадали 16-18 автомобилей. По данным администрации района, жертв и пострадавших нет.

