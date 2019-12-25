Путин подписал указ об увольнении ряда генералов Росгвардии

Документ был подписан 12 апреля.

Владимир Путин подписал указ об увольнении пяти генералов Росгвардии. Об этом сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Указ был подписан главой государства 12 апреля.

Из документа следует, что решение об увольнении со службы принято в отношении ряда высших офицеров Росгвардии. Среди них генерал-лейтенант Алексей Беляков (экс-начальник Главного управления связи), генерал-майор Владимир Купавский (экс-начальник Пермского института Росгвардии), генерал-лейтенант Николай Рябчиков (экс-начальник Главного управления по работе с личным составов) и генерал-лейтенант Вячеслав Савкин (экс-начальник Финансово-экономического департамента).

Под сокращением также оказался заместитель директор Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, а также начальник Договорно-правового департамента ведомства генерал-майор Александр Школьников.

Также, согласно документу, на новые должности были назначены девять полковников и уволены с военной службы два высших офицера.

Ранее Путин отправил в отставку ряд высокопоставленных лиц МВД.

Фото: kremlin.ru