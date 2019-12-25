  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардия задержала петербуржца, который перевозил в такси гранату
Сегодня, 16:56
77
kraratau27

Росгвардия задержала петербуржца, который перевозил в такси гранату

0 0

В ходе обследования предмета выяснилось, что граната оказалась учебной и не представляет никакой опасности.

Росгвардия задержала петербуржца, который перевозил в такси гранату, передаёт пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 4 апреля. 

В наряд вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что пассажир такси везёт с собой гранату. На сообщение отреагировали сотрудники Росгвардии, направившись к месту прибытия петербуржца для проверки. 

Петербуржца планировали задержать на улице Стахановцев в Красногвардейском районе. Однако мужчина начал сопротивляться и угрожать сотрудникам Росгвардии, выдернув чеку гранаты. После чего петербуржец попытался скрыться во дворах. На данный момент мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. 

В ходе обследования предмета выяснилось, что граната оказалась учебной и не представляет никакой опасности. 

Ранее мы писали, что в Петербурге под кроватью умершего пенсионера нашли гранаты и ружье. 

Фото: Piter.tv


 

Теги: красногвардейский район, рогвардия, учебная граната
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии