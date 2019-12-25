В ходе обследования предмета выяснилось, что граната оказалась учебной и не представляет никакой опасности.

Росгвардия задержала петербуржца, который перевозил в такси гранату, передаёт пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 4 апреля.

В наряд вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что пассажир такси везёт с собой гранату. На сообщение отреагировали сотрудники Росгвардии, направившись к месту прибытия петербуржца для проверки.

Петербуржца планировали задержать на улице Стахановцев в Красногвардейском районе. Однако мужчина начал сопротивляться и угрожать сотрудникам Росгвардии, выдернув чеку гранаты. После чего петербуржец попытался скрыться во дворах. На данный момент мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

В ходе обследования предмета выяснилось, что граната оказалась учебной и не представляет никакой опасности.

Ранее мы писали, что в Петербурге под кроватью умершего пенсионера нашли гранаты и ружье.

Фото: Piter.tv



