В Петербурге под кроватью умершего пенсионера нашли гранаты и ружье

Оружие изъяли, боеприпасы обезвредили и уничтожили.

Во вторник, 9 февраля, в дежурную часть обратились родственники пенсионера, который скончался. Среди вещей в ящике кровати они нашли предметы, похожие на гранаты, порох и ружье. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Опасные предметы обнаружили в квартире дома на Дачном проспекте. Специалисты-взрывотехники установили, что пенсионер хранил пять немецких ручных гранат М39, известных как "ручная граната-яйцо" времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.

Кроме того, было обнаружено охотничье гладкоствольное ружье "ИЖ-12" 16-го калибра. Не смотря на то, что оружие состояло на учете, его изъяли.

Ранее мы писали, что дорожники нашли у Лиговского путепровода старый крупный боеприпас.

Фото: пресс-служба УВО