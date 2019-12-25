Дорожники нашли у Лиговского путепровода старый крупный боеприпас

Находка оказалась неопасным пустым корпусом снаряда.

Вечером 8 февраля в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и области обратились дорожные рабочие. Мужчины рассказали, что обнаружили в ходе работ на проспекте Народного ополчения, у Лиговского путепровода, ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Об опасной крупной находке сразу же сообщили правоохранителям, территорию оцепили, дорожные работы приостановили. Группа разминирования ОМОН осмотрела подозрительный предмет и установила, что это не действующий боеприпас, а лишь пустой корпус 203-миллиметрового артиллерийского снаряда. Пролежавший в земле "артефакт" времен Великой Отечественной войны не представлял опасности.

Корпус изъяли для дальнейшей утилизации.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО