В здании не обнаружили ничего опасного.

В Петербурге задержана женщина, которая "заминировала" отдел полиции на Беговой улице, сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В пятницу, 5 февраля, в полицию Приморского района поступило сообщение, что в отделе полиции на Беговой улице находится опасный предмет. Однако в ходе осмотра здания сотрудники не обнаружили опасных предметов.

В этот же день "по горячим следам" у дома 25 по улице Оптиков полиция задержала 43-летнюю женщину, которая подозревается в ложном звонке. На данный момент возбуждено уголовное дело по 207-й статье УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее мы писали, что аноним "заложил бомбу" в полицейский отдел на Беговой.

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