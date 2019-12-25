Путин отправил в отставку ряд высокопоставленных лиц МВД

Данные о еще неопубликованном приказе привели журналисты "Коммерсанта".

Российский президент Владимир Путин отправил в отставку ряд высокопоставленных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта". По данным СМИ, от занимаемой должности глава государства освободил заместителя главы МВД Чечни генерала Апты Алаудинова, а также заместителя прокурора Московской области Семена Якубова. Источник сослался на постановление под номером 149 от 18 марта текущего года. На данный момент документ официально не опубликован.

Напомним, что ранее Алаудинов попал в неловкую ситуацию из-за того, что "дал шуточный подзатыльник" портрету Рамзана Кадырова. Позже генерал опровергнул эту информацию. Они еще раз присягнул на верность главе Чечни.

Места также лишились первый заместитель прокурора Пензенской области и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов. Ранее по данным "РБК" Якубов был отстранен от должности из-за проверки в его отношении.

Якубовым подан рапорт на увольнение по собственному желанию, который в настоящее время находится на рассмотрении. пресс-служба прокуратуры Московской области.

Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу спецназа Путину.

Фото: Kremlin.ru