Путин назвал ветеранов спецоперации элитой и "золотым фондом" страны

Он противопоставил ветеранов боевых действий представителям "элит", которые "где-то украли деньги".

Президент Владимир Путин, выступая на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, сделал ряд заявлений. Трансляция велась на официальном канале Кремля.

Во время мероприятия Путин отметил роль участников специальной военной операции и назвал их настоящей элитой – в противовес той, которая заработала "элитный" статус за счет краж и мошенничества. По словам Президента, ветераны боевых действий являются "золотым фондом" государства.

За ветеранами спецоперации – будущее, таким не страшно будет передать страну в руки. Владимир Путин, Президент России

Он также добавил, что практически каждый день получает информацию об успехах 76-й отдельной десантно-штурмовой дивизии. Путин заявил, что они "воюют достойно, дерзко и героически".

Именами героев спецоперации надо называть улицы и школы, воспитывать на этом новые поколения. Владимир Путин, Президент России

Ранее мы сообщали, что Лукашенко призвал прекратить стягивать людей в большие города.

Фото: Скриншот из видео: Кремль