В Ленобласти запустили программу психологической поддержки ветеранов СВО

Участникам боевых действий помогут найти "мирную" профессию после возвращения с фронта.

В Ленинградской области начала свою работу программа по оказанию психологической поддержки участникам СВО. Центр опережающей профессиональной подготовки "Профстандарт" будет помогать ветеранам боевых действий найти подходящую для них работу "на гражданке", – рассказывают в пресс-службе Администрации региона.

На данный момент уже состоялась первая встреча с 10 участниками боевых действий в зоне специальной военной операции. Вернувшиеся с фронта прошли психологические тесты, поучаствовали в тренинге "колесо баланса" и арт-терапии, а также провели личные беседы с менторами.

Центр планирует проводить такие мероприятия еженедельно в разных районах Ленобласти. Следующее занятие состоится 5 декабря в Гатчине. Записаться на него можно по телефону: 8 (812) 753-79-84. Администрация Ленинградской области

Ранее сообщалось, что Ленинградская область приступила к завершающему этапу программы переселения из аварийного жилья, которая должна быть завершена к 1 сентября 2025 года.

Фото: Администрация Ленинградской области