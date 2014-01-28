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Ленобласть построит 9 домов для расселения аварийного жилья к сентябрю 2025 года
Сегодня, 14:15
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Ленобласть построит 9 домов для расселения аварийного жилья к сентябрю 2025 года

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За период с осени 2021 года в Ленинградской области было построено и введено в эксплуатацию 26 многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья.

Ленинградская область приступила к завершающему этапу программы переселения из аварийного жилья, которая должна быть завершена к 1 сентября 2025 года. Для обеспечения новым жильем жителей аварийных домов в регионе запланировано строительство девяти жилых объектов.

Новые дома появятся в населенных пунктах Луга, Вознесенье, Большая Пустомержа, Рощино и Винницы. Предполагается, что около четырех тысяч человек получат новое жилье, сообщили в Строительном блоке администрации Ленинградской области 29 ноября.

За период с осени 2021 года в Ленинградской области было построено и введено в эксплуатацию 26 многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья. За менее чем три года новые квартиры получили более 11 тысяч человек.

Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области, отметил, что строгие временные рамки программы помогли региональному оператору улучшить качество строительства и сократить продолжительность технологического процесса с 20 до 10, а в некоторых случаях до пяти месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти еще 237 домов получили возможность подключиться к природному газу.

Фото: Строительный блок Ленобласти

Теги: ленобласть, расселение аварийного жилья
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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