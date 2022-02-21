В Ленобласти еще 237 домов получили возможность подключиться к природному газу

Реализация программы социальной догазификации продолжается.

Ещё 237 домов в Ленобласти получили возможность подключения к природному газу. Новые газовые сети общей длиной 18 километров проложены в Каменнорске, на Вокзальной улице в Сосново, на Брусничной и Земляничной улицах в Приозерске. Об этом сообщили в пресс-релизе правительства Ленобласти.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов подчеркнул, что реализация программы социальной догазификации продолжается. Ленобласть занимает место в топ-10 регионов по выполнению данной программы.

Газовые сети строятся бесплатно до границ земельных участков жителей, а на работах внутри участка и в частных домах выделяются субсидии от 180 до 300 тысяч рублей. Всего построено более 35 000 участков, а подключено более 12 800 домов.

Ранее мы сообщили о том, что итоги конкурса "Лучшие в туризме-2024" озвучили в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти