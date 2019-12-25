Итоги конкурса "Лучшие в туризме-2024" озвучили в Ленобласти

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов туристической отрасли в Ленинградской области выявил лучших представителей отрасли, внесших значительный вклад в развитие региона.
Этот конкурс помогает определить самых талантливых и увлечённых профессионалов, работающих в сфере туризма. Победители демонстрируют нестандартный подход, страсть к родине и желание сделать регион привлекательным для туристов.
Глава комитета по культурному наследию региона Владимир Цой выразил благодарность участникам конкурса за их вклад в продвижение и сохранение культурных ценностей Ленинградской области.
Ранее мы сообщили о том, что на трассе между Ольшаниками и Первомайским прошла проверка большегрузов.
Фото: Правительство Ленобласти
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