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Итоги конкурса "Лучшие в туризме-2024" озвучили в Ленобласти
Сегодня, 16:42
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Итоги конкурса "Лучшие в туризме-2024" озвучили в Ленобласти

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Победители демонстрируют нестандартный подход, страсть к родине и желание сделать регион привлекательным для туристов.

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов туристической отрасли в Ленинградской области выявил лучших представителей отрасли, внесших значительный вклад в развитие региона.

Этот конкурс помогает определить самых талантливых и увлечённых профессионалов, работающих в сфере туризма. Победители демонстрируют нестандартный подход, страсть к родине и желание сделать регион привлекательным для туристов.

Глава комитета по культурному наследию региона Владимир Цой выразил благодарность участникам конкурса за их вклад в продвижение и сохранение культурных ценностей Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе между Ольшаниками и Первомайским прошла проверка большегрузов.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, туризм
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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