На трассе между Ольшаниками и Первомайским прошла проверка большегрузов

В ходе проверки выявлены нарушители. Один из них перегружал машину весом более 56,7 тонны — почти в два раза больше допустимого веса.

Жители посёлков Ольшаники и Первомайское (Выборгский район Ленобласти) пожаловались на проблему с движением большегрузов по недавно отремонтированной дороге, несмотря на запретные знаки. Грузовики продолжают использовать дорогу, разрушая новое покрытие, сообщили в telegram-канале Dorogi_lo.

Дорожники, Народный фронт и ГИБДД организовали проверку и провели рейд на данном участке. Были установлены мобильные весы для контроля массы транспортных средств.

В ходе проверки выявлены нарушители. Один из них перегружал машину весом более 56,7 тонны — почти в два раза больше допустимого веса. Запрещено движение грузовых автомобилей на трассе между Ольшаниками и Первомайским. Водителям предлагается использовать альтернативный подъезд — спецподъём 9011 к "Скандинавии".

Ранее мы сообщили о том, что оздоровительные лагеря Ленобласти примут детей с ОВЗ и инвалидностью.

Видео: Telegram / Dorogi_lo