Семьям участников СВО из Ленобласти помогли дровами

Региональные лесничества помогают родным военных по хозяйству.

Леснические организации и арендаторы леса Ленинградской области помогают родным участников СВО по хозяйству. В прошлом году 47 семей и 132 ветеранов Великой Отечественной войны из региона суммарно получили свыше 1,7 тыс. кубометров дров, – рассказывают в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Как отмечают региональные власти, особое внимание оказывается родным коллег, которые ушли на СВО. Им оказывают помощь в уборке снега в зимнее время и по хозяйству. Дети военнослужащих получают подарки.

Ранее мы рассказывали, что в Смольном наградили более 50-ти петербургских ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручили медали в честь 80-летия Победы.

Фото: Администрация Ленинградской области