Во Всеволожске открылся центр протезирования "Мультипротез"

В нем будут протезировать ветеранов боевых действий и готовить их к возвращению в мирную жизнь.

Во Всеволожском районе Ленинградской области открылся центр протезирования ветеранов СВО "Мультипротез". Проект был реализован по указу Президента России. На открытии учреждения присутствовала замминистра оборона РФ Анна Цивилева, – сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти рассказал, что на базе комплекса "Мультипротез" будет организован полный "жизненный цикл" установки протезов. В Центре адаптивной физкультуры будет производится реабилитация участников боевых действий, а на базе Мультицентра создадут условия для профессиональной переподготовки и трудоустройства вернувшихся с СВО.

Планируем наладить работу с лидерами в производстве протезных изделий, а рядом организовать промплощадку по изготовлению комплектующих, где тоже смогут трудоустраиваться "выпускники" ленинградского кластера. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее стало известно, что первый в РФ реестр биометрических данных собак создают в Ленобласти.

Видео: Telegram / Александр ДроZденко