Семьи инвалидов-участников СВО из Ленобласти смогут получить субсидии на жилье

Правительственные выплаты также гарантированы близким погибших военных.

Комитет по ЖКХ Ленобласти представил проект областного закона, который подразумевает предоставление субсидий на покупку жилья жителям региона. Средства от региональной администрации смогут получить семьи погибших и инвалидов-участников СВО, – рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

Ленобласть берется за решение всех вопросов, которые ставят участники СВО. Улучшение жилищных условий – не исключение. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Дрозденко добавил, что законопроект также подразумевает отмену ограничений по уровню семейного дохода и районной привязки льготным категориям граждан.

Помимо прочего сегодня губернатор поручил подготовить обращение в правительство России с просьбой рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки участникам СВО, усовершенствовать механизм предоставления земли участникам боевых действий, а также модернизировать механизм взаимодействия с арендаторами лесного фонда для выделения участникам СВО материалов по льготной цене для строительства домов.

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко