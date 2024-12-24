За 5 лет петербургские муниципалитеты благоустроили более 380 дворов

За последние годы город ввел в работу около 240 общественных пространств и 40 км набережных.

Александр Беглов провел традиционный съезд совета муниципальных образований Северной столицы. Как сообщают в пресс-службе Смольного, за последние 5 лет в городе было оборудовано порядка 240 новых общественных пространств и около 40 км набережных.

Кроме того, в рамках программ "Петербургские дворы" и "Мой двор" городские власти ввели в работу 230 детских и 109 спортивных площадок. В свою очередь петербургские муниципалитеты благоустроили 381 двор и отремонтировали свыше 1,1 млн кв. метров внутриквартальных территорий.

Принципиально важно, чтобы каждая из новых площадок была освещена. Работы по благоустройству и освещению необходимо синхронизированы. Соответствующие поручения отраслевым комитетам уже даны. Уверен, что вы поддержите и выполните моё предложение, и со следующего года все ваши проекты благоустройства будут включать и освещение. Подготовительную работу надо начинать уже сейчас. И надо обязательно спрашивать у жителей, как им удобно. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В Смольном также отметили, что в прошлом году местные бюджеты впервые получили 5,6 млрд рублей на благоустройство, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Субсидии же были выделены 79 муниципальным образованиям.

Ранее мы рассказывали, что местные производители покажут свои сувениры на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV