Местные производители покажут свои сувениры на Невском проспекте

В 2025 году на "главной улице" города откроются официальные площадки с фирменными украшениями и подарками.

В 2025 году в рамках программы "Петербургский сувенир" рядом с Невским проспектом откроются торговые точки с продукцией местных производителей. Об этом сообщили в "Ведомостях Северо-Запад" со ссылкой на слова врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Санкт-Петербурга Александра Ситова.

Сколько точно потребуется бюджетных средств на реализацию проекта – уточняется. В настоящий момент чиновники продолжают согласовывать акцию с КГА и комитетом по благоустройству.

У нас есть наши народно-художественные промыслы Петербурга, которые мы поддерживаем. Есть уже бренд "Петербургский дизайн", но мы хотим открыть направление именно сувениров, чтобы их активно продавать в туристический сезон. Попытаемся запустить в этом году до сезона "белых ночей". Александр Ситов, врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Санкт-Петербурга

Ситов также отметил, что в рамках "Петербургского сувенира" городские власти будут привлекать предпринимателей, которые будут торговать своей продукцией. Они же, как отметил чиновник, будут и заказчиками, и дизайнерами, и производителями сувениров.

Ранее мы рассказывали, что "Горьковскую" полностью закроют на один день 22 марта.

Фото: Piter.TV