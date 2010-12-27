Психологи объяснили тягу родителей к странным именам для детей

Принц, Радость, Алена-Цветочек, Альтаир, Мерседес и другие. Почему дети получают такие имена?

На прошлой неделе мы писали про родившуюся в Петербурге маленькую Россию. Имя для малышки родители выбрали не из простых, и ведь таких – сотни. Всевозможные Радуги, Малины и Забавы, Ясоны, Альтаиры и Ермаки входят в списки самых странных детских имен. Откуда у родителей тяга к экстравагантным именам, Piter.tv рассказали психологи.

Доктор психологических наук Оксана Защиринская считает, что в неординарном выборе прячется родительское желание выделиться самим и максимально обратить внимание на своего ребенка. Погоня за нетрадиционными именами, по мнению мам и пап, выделит ребенка среди сверстников и позволит ему не затеряться потом на работе и в малых социальных группах и стать легко узнаваемым.

"Вряд ли в этот момент они серьезно задумываются над тем, как ребенок будет дальше с ним [именем] жить. У мамы скорее заложена идея особого отношения к ребенку или каких-то необычных перспектив для него. Родитель с хорошей фантазией ориентирован на то, что его ребенок будет выделяться среди остальных детей", – считает психолог.

По мнению эксперта, дети в школе мало церемонятся с Харизмами или Аникеями. Носители редких имен трудно живут среди других детей, они частые объекты для нападок. Родители выполняют цель – ребенка заметно, мимо него не проходят, однако сам малыш может страдать, становясь социально дистанцированным.

"У меня на консультации был ребенок по имени Арнольд. Его назвали в честь Шварценеггера. Плотненький, с лишним весом, в мешковатой одежде, круглолицый, совершенно русской наружности он никак не совпадал с внешним видом героя-носителя имени. Для мальчика это была трагедия. Когда идет явный диссонанс между именем и тем, что из себя представляет ребенок, то это всегда будет вызывать желание у сверстников выделить ребенка негативно", – отметила Защиринская.

Даже если родители следуют нестандартному выбору, ориентируясь на другие страны, где, для примера, есть имена Apri (Апрель) или Happy (Счастливчик), ребенок все еще остается в зоне риска. Это та же попытка выделиться, говорит психолог, пусть не на русский, а на американский манер.

Главная проблема нарекания странными именами в том, что родители в последнюю очередь думают о комфорте своих сына или дочери.

"Когда родители так называют ребенка, они думают не о нем, а о себе, вот в чем беда. Они не думают о том, как к нему будут относиться, будет ли ему комфортно с таким именем", – уверена психолог.

Согласен в этом плане с коллегой и психолог психоаналитического направления Кирилл Алексеев.

Подобные имена эксперт считает вытекающими последствиями трех вариантов. Первый – нарциссичность. Родители нарциссического склада любят оригинальные имена и также делают это скорее для себя, чем для своего малыша.

"Им хочется, чтобы все видели их нетрадиционное мышление, чтобы ребенок выделялся в толпе", – говорит психолог.

Вторая вариация – шизотипическое расстройство, которому присущи заметные особенности мышления. Именно такими расстройствами, скорее всего, обладала семья, назвавшая своего сына комбинацией букв и цифр (БОЧ рВФ 260602 – Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Третьим вариантом Алексеев считает некую истероидность, которой присуща яркая демонстративность. У таких пар тоже появляются на свет Виагры, Принцы или Тюльпаны.

Иногда решающим фактором при выборе между Машей и Радостью становится магическое мышление, отмечает психолог. Смешанное с полуинфантильным мышлением, подкрепленное возможным походом к астрологам и прочим экспертам неземных областей, оно дает родителям надежду на то, что судьба их ребенка с необычным именем будет тоже особенной.

Бороться с такими эксклюзивами оба психолога не видят смысла.

"Определенные ограничения все же есть, в ЗАГСе не все имена записывают. В любом случае, каждый запрет начнут обходить, а ребенок вырастет и поменяет имя. Родителям надо объяснять, откуда ноги растут, чтобы они поняли, что выбирая нестандартное имя ребенку, они заботятся не о его судьбе, а о получении нарциссического удовлетворения", – уверен Алексеев.

Защиринская напоминает, что по семейному кодексу родители несут ответственность за своих детей. Придумать перечень имен, которые не навредят детям, невозможно. Часто, получив вразумительный ответ на вопрос "почему меня так назвали", дети смиряются, говорит психолог. Но если мама или папа не могут этого объяснить или у них есть своя мотивация, то, повзрослев, ребенок поймет, что родители о нем не подумали. И официально превратится из Ланцелота или Фантазии в кого попроще.

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Фото: Piter.tv