В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить здоровье ребенка в школе

В петербургском управлении ведомства выпустили рекомендации для родителей, которые могут защитить детей от риска заболеть, показав им собственный пример.

Как отмечается в памятке Роспотребнадзора, это можно сделать с помощью вакцинации и обучения основам гигиены. Родителям необходимо убедиться, что ребенок прошел вакцинацию по графику Национального календаря профилактических прививок. Чтобы у юного ученика не было пропусков занятий в школе из-за болезней, ему необходима профилактика болезней, в частности гриппа. Оптимальное время для своевременной вакцинации – начало осени, уточняют специалисты.

Ребенок также должен учиться правилам гигены рук. Ему следует привить не только правильную технику мытья рук, но и следить за продолжительностью процесса. Это – эффективный метод профилактики вирусных инфекций.

Для защиты от вшей ребенку нужно напомнить, что ему не следует меняться с одноклассниками головными уборами, расческами и другими деталями гардероба. Так вероятность заражения будет значительно снижена. При взаимодействии с другими детьми школьникам не следует использовать одну посуду и ей делиться.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, как следует защищаться от бешенства и какие животные-переносчики болезни представляют наибольшую опасность.

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