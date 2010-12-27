Петербуржцам рассказали, как защититься от бешенства

Городское управление Роспотребнадзора опубликовало топ главных животных-переносчиков бешенства.

В списке переносчиков – четыре лидера: белки (37,2%), летучие мыши (17,2%), лисы (5,9%) и ежи (30,7%). В случае заражения при укусе животного его необходимо поймать и изолировать, если это представляется возможным. Рану сразу необходимо промыть с мылом и водой, это исключит возможность заболевания инфекцией. После этого необходимо обратиться к врачу и сделать антирабическую прививку, которую необходимо сделать как можно скорее. Потом серию уколов следует сделать в течение ближайших двух недель.

Чтобы защититься от бешенства, необходимо пройти иммунизацию для путешественников и любителей отдыха на дикой природе. Домашних животных необходимо прививать, а диких – остерегаться.

Ранее мы сообщали, что активисты высадили деревья на площади Восстания.

Фото: Pixabay, Роспотребнадзор