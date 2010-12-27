Активисты высадили деревья на площади Восстания

Участники группы "Центральный район за комфортную среду обитания" рассказали, что делать горожанам, желающим озеленить территорию у своего дома.

Днем в субботу, 28 сентября, на площади Восстания состоялась высадка кленов. Особенность этому событию придало то, что это произошло по инициативе городских активистов. Отчет о мероприятии они выложили в соцсетях. В записи отмечается, что им удалось пройти все стадии согласований, а также собрать краудфандингом необходимые средства.

"Сегодня мы доказали всем, что деревья в Петербурге можно сажать официально и силами самых обычных горожан", – подводят итог активисты.

Отмечается, если горожане сами хотели бы легально посадить деревья у себя во дворе или на улице, то необходимо обратиться в ответственные комитеты, "они помогут советом и делом". Всего на оформление ордера уйдет от семи до десяти дней.

Остролистые клены "Глобозум" были переданы на баланс садовникам. Земля, зараженная химикатами, была вывезена. Теперь на ее месте появились новые растения с первосортной землей. Всего на проект было совершено 243 пожертвований на сумму более 106 тысяч рублей.

Отметим, что следующей целью активисты поставили высадку лип на противоположной стороне площади Восстания, ближе к Московскому вокзалу.

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Фото: vk.com/mytndvor