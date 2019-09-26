Как выглядит трехмерная историческая панорама в Севкабеле: взгляд Piter.tv

Масштабная панорама площадью 2000 квадратных метров открылась в Севкабеле. Piter.tv узнал, почему ее считают уникальной.

В Севкабеле Порт открылась трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну". Авторами масштабной работы стала команда Невский баталист, создающая историко-художественные экспозиции. Панорама позволяет пройти нелегкий путь солдата от стен родного дома до рейхстага.

Каждый посетитель с помощью наушников может погрузиться в атмосферу военного времени. Художникам удалось повторить исторические сюжеты вплоть до самых мельчайших деталей.

Девушка на Сталинграде смотрит в зеркало – это девчонки подметили. Когда они наносили здесь фактуру, они смотрели на ее взгляд и понимали, что чего-то не хватает, давай, зеркало попробуем. Поставили и увидели сцену, которая происходит позади нее, где идут немцы. Получилось, что она полна решимости, конечно, немного боится, но сейчас ей нужно принять шаг и пойти вперед. Так кусочки эти и рождались. Дмитрий Поштаренко, автор панорамы

Вместе с главным героем через важнейшие события Великой Отечественной войны можно пройти за 45 минут. Мимо окопов Лужского рубежа, мастерских тульского завода, битвы за Сталинград и заснеженных перевалов Кавказа. Здесь представлены сцены форсирования Днепра, жизнь заключенных в концлагерях и эпизоды освобождения Европы.

Облик участников войны продумывали скрупулезно, вкладывая в каждую фигуру реальную историю чьей-то жизни. Одним из таких героев стал ветеран, военный альпинист и почетный гражданин Петербурга Михаил Бобров.

Он стал моим другом, другом нашей команды, мы с ним часто советовались. Ведь он был диверсантом еще в начале войны. Конечно, тема Кавказа меня потрясла и моих друзей, мы хотели ее сделать еще много лет назад. К сожалению, сейчас ее видит только его сын. Мне, конечно, хотелось, чтобы Михаил Михайлович лично увидел, но, увы, это уже не суждено. Дмитрий Поштаренко, автор панорамы

Работа по созданию экспозиции в культурном пространстве продолжалась пять месяцев. Над трехмерной панорамой ежедневно трудились около 50 человек.

Мы зашли сюда в середине апреля, уже фактически на месте, где мы с вами стоим, находилась бочка красная, на ней стояли конфеты, чай и много пенопласта, мы из нег резали танки, самолет, двигали коробочки и размышляли, где это будет. Когда мы утвердили зоны и вписали в три заводских пролета, стали работать над сценами с фигурами. Дмитрий Поштаренко, автор панорамы

В конце пути посетители оказываются на крыше рейхстага в 1945 году и видят кадры освобождения Европы. Панорама еще дорабатывается, авторы так увлечены процессом, что не выпускают кисточку из рук. В планах добавить в повествование последнюю сцену – долгожданное возвращение солдата домой.

Фото и видео: Piter.tv