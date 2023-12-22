В "Севкабеле" высказались о перспективах слияния c квартала "Брусницын"

Идея создания единого променада была заложена в концепции "Гавань 2.0", которая предполагает реновацию промышленных набережных на Васильевском острове.

Создание единого пешеходного променада на Васильевском острове протяженностью 1,25 км, который соединит креативные пространства "Севкабель Порт" и квартал "Брусницын", в настоящий момент невозможно, заявил председатель совета директоров группы компаний "Севкабель" Александр Вознесенский. Однако он подчеркнул, что "компания активно работает над этим вопросом".

Идея создания единого променада была заложена в концепции "Гавань 2.0", которая предполагает реновацию промышленных набережных на Васильевском острове. Соглашение о данной концепции было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году.

Вознесенский уточнил, что между двумя пространствами находятся два здания, находящиеся в государственной собственности и сданные в аренду. Их снос невозможен без выкупа в собственность, и в настоящее время этот процесс уже запущен. Называть даже приблизительные сроки завершения данного процесса Вознесенский не стал.

Ранее мы сообщили о том, что 1 июня крыша ROOF PLACE открывает свои двери для всех желающих.

Фото: Piter.TV