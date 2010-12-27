В Петербурге родилась маленькая Россия

Необычное имя придумали новорожденной девочке ее родители.

В Петербурге появилась на свет Россия. Такое необычное патриотичное имя девочке дали родители, пишет "Фонтанка". Совсем скоро в ЗАГСе Невского района зарегистрируют Россию Михайловну Русских.

Пара изначально думала над креативным именем для дочки, Россия и Россияна приглянулись родителям из-за связи с православием и любовью к родине. Папа девочки поделился, что старшему поколению семьи выбор имени для внучки не понравился, но сам он идеей доволен и не переживает за будущее своей России.

К слову, петербурженка Россия – не первая Россия в стране. Девочки с такими именами живут в Воронежской и Самарской областях и в Кирове, а в Северной столице есть почти тезка новорожденной – Россия-Анастасия Романова, которой уже 13 лет.

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