Совладелец "Первого канала" и СТС займется выпуском мультфильмов

В частности, "НМГ студия" профинансирует производство мультсериала "Лекс и Плу".

Национальная медиа группа (НМГ), у которой есть доля "Первого канала", РЕН ТВ, "Пятого канала" и СТС, займется выпуском мультфильмов. Об этом сообщает РБК.

"НМГ студию" создали год назад для инвестиций в кинопроизводство. В частности, она профинансирует производство мультсериала "Лекс и Плу" продюсерского центра "Метрафильмс". Это история про лиса и енота, которые работают таксистами в космосе.

Ожидается, что в первом сезоне будет 26 серий по 11 минут каждая. Все они будут выполнены в 2D-анимации.

Объем инвестиций не раскрывается. Однако известно, что производство одной минуты такого мультфильма оценивается в 300-320 тысяч рублей. Таким образом, первый сезон мультсериала может обойтись "НМГ студии" в 89-94,5 млн рублей.

Холдинг "СТС Медиа", который в конце 2018 года стал частью НМГ, уже вкладывал в проекты "Метрафильмса" деньги. Так, в эфире телеканала СТС показывают мультсериал "Три кота". В июле этого года он собрал 1,5 млрд просмотров на YouTube.

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