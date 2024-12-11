Ольга Любимова рассказала о планах сотрудничества с Китаем в сфере кино

В начале года делегация лучших кинематографистов РФ отправится в Китай.

Министр культуры РФ Ольга Любимова поделилась информацией о планах по сотрудничеству с Китаем в сфере производства и распространения кинематографа, – следует из сообщения пресс-службы российского правительства.

Согласно предоставленной информации, власти России предложили китайским коллегам системный подход, который обеспечит двум сторонам возможность взаимно продвигать образцы лучшего национального кино, а также укрепить сотрудничество в сфере производства фильмов.

Любимова отметила, что на данный момент российской стороной подготовлен проект плана по организации совместного кинопроизводства. Данный документ подразумевает обмен опыта в формате презентации, на которой будут представлены по две лучшие художественные, документальные и анимационные картины обеих стран. Проект плана был отправлен китайским властям в декабре прошлого года.

Помимо прочего министр рассказала, что в начале 2025 года в Китай отправится делегация лучших российских кинематографистов. Цель поездки – ознакомление с основами киноиндустрии КНР. Однако главным аспектом сотрудничества двух стран в области кино должны стать учреждение Евразийской академии кинематографических искусств и организация открытой Евразийской кинопремии.

Ранее стало известно о кончине Анатолия Хропова – российского артиста, который отметился ролями во множестве сериалов.

Фото: Telegram / Ольга Любимова