Южная Корея и Петербург планируют сотрудничать в сфере кинопроизводства

Корейские гости посетили Петербург и Ленобласть в рамках ознакомительного тура.

Корейские гости посетили Петербург и Ленобласть в рамках ознакомительного тура – они одобрили сотрудничество с режиссерами Северной столицы. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты из Южной Кореи сообщили, что могут рассмотреть город на Неве в качестве площадки для съемок фильмов. Кроме того, на встрече обсудили вопрос поддержки сферы кинопроизводства от властей и компаний, которые работают в данной отрасли.

Ранее мы рассказывали о том, что первый этап технологического конкурса "АркТек Дата" финиширует в Петербурге.

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