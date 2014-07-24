  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Южная Корея и Петербург планируют сотрудничать в сфере кинопроизводства
Сегодня, 14:21
48
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Южная Корея и Петербург планируют сотрудничать в сфере кинопроизводства

0 0

Корейские гости посетили Петербург и Ленобласть в рамках ознакомительного тура.

Корейские гости посетили Петербург и Ленобласть в рамках ознакомительного тура – они одобрили сотрудничество с режиссерами Северной столицы. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты из Южной Кореи сообщили, что могут рассмотреть город на Неве в качестве площадки для съемок фильмов. Кроме того, на встрече обсудили вопрос поддержки сферы кинопроизводства от властей и компаний, которые работают в данной отрасли. 

Ранее мы рассказывали о том, что первый этап технологического конкурса "АркТек Дата" финиширует в Петербурге.

Фото: Телеграм / Пиотровский Online

Теги: кинопроизводство, южная корея
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии