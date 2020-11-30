  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:40
126
ElzaRada12 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США не намерены предупреждать Россию об ответные мерах на кибератаки

0 0

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки напомнила, что на встрече в Женеве Байден упомянул о хакерских атаках, в которых обвиняют Россию. Ранее Байден заявил, что если кибератаки продолжатся, то Москве придется нести за них ответственность.

"Мы оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", — подчеркнула Псаки.

На вопрос, США не передала перечень российских объектов, которые могут быть затронуты в случае ответной атаки, Псаки ответила: "Потому что мы не анонсируем меры", сообщает ТАСС.

Ранее Псаки заявила, что саммит Путина и Байдена не изменил политику антироссийских санкций.

Видео: YouTube / Washington Post

Теги: высказывания дженифер псаки, псаки
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
ширяева матрёна
Вчера 23:33

Народ теперь можно не платить за парковку и попадать бесплатно туда, где нужно платить или туда, где въезд априори простым смертным запрещен. Вы экономите деньги, время и нервы. вот ----- https://s4.lv/unigate

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии