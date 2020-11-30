В США не намерены предупреждать Россию об ответные мерах на кибератаки

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки напомнила, что на встрече в Женеве Байден упомянул о хакерских атаках, в которых обвиняют Россию. Ранее Байден заявил, что если кибератаки продолжатся, то Москве придется нести за них ответственность.



"Мы оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", — подчеркнула Псаки.

На вопрос, США не передала перечень российских объектов, которые могут быть затронуты в случае ответной атаки, Псаки ответила: "Потому что мы не анонсируем меры", сообщает ТАСС.

Ранее Псаки заявила, что саммит Путина и Байдена не изменил политику антироссийских санкций.

Видео: YouTube / Washington Post