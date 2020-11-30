В США не намерены предупреждать Россию об ответные мерах на кибератаки

Псаки напомнила, что на встрече в Женеве Байден упомянул о хакерских атаках, в которых обвиняют Россию. Ранее Байден заявил, что если кибератаки продолжатся, то Москве придется нести за них ответственность.
"Мы оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", — подчеркнула Псаки.
На вопрос, США не передала перечень российских объектов, которые могут быть затронуты в случае ответной атаки, Псаки ответила: "Потому что мы не анонсируем меры", сообщает ТАСС.
Ранее Псаки заявила, что саммит Путина и Байдена не изменил политику антироссийских санкций.
Видео: YouTube / Washington Post
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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