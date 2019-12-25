Прямые авиарейсы могут запустить между Петербургом и Венесуэлой

Николас Мадуро посетил город на Неве вместе с женой Силией Флорес и представителями венесуэльской официальной делегации.

В ходе визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса в Россию, проходящего по приглашению президента России Владимира Путина, состоялась встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Основной темой обсуждения стало возможное открытие прямого воздушного сообщения между двумя странами, сообщила пресс-служба главы Северной столицы.

Николас Мадуро посетил город на Неве вместе с женой Силией Флорес и представителями венесуэльской официальной делегации. Его визит совпал с участием в мероприятиях, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. До встречи с губернатором Бегловым венесуэльский лидер ознакомился с архитектурными достопримечательностями Петербурга, посетив знаменитый Исаакиевский собор.

В ходе переговоров в стенах Эрмитажа стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах культуры, науки и туризма. Беглов обратил внимание на растущую популярность северной столицы среди путешественников: в 2022 году город принял рекордные 11,6 млн посетителей, что на миллион больше показателя докоронавирусного 2019 года. Число зарубежных туристов достигло 839 тысяч человек, увеличившись вдвое по сравнению с предыдущими годами.

Александр Беглов высказался за налаживание регулярного авиационного сообщения между Венецуэлой и Петербургом, считая, что это значительно повысит интерес к поездкам как российских граждан в Южную Америку, так и венесуэльцев в Россию.Также губернатор акцентировал внимание на перспективах культурного обмена, предложив организовать обмен выступлениями театральных и музыкальных коллективов. Кроме того, Беглов официально пригласил творческую интеллигенцию Венесуэлы посетить третий фестиваль латиноамериканской культуры, запланированный в июне 2025 года в Петербурге.

Говоря о развитии образовательных связей, Беглов предложил укрепить взаимодействие вузов Петербурга и Венесуэлы путём заключения договоров о партнёрстве и стимулирования студенческих обменов и совместных научно-исследовательских проектов. Беглов подчеркнул важность привлечения талантливых молодых специалистов из разных регионов мира, включая Венесуэлу, в университеты Санкт-Петербурга, известные высоким уровнем подготовки кадров.

Ранее мы сообщили о том, что между Петербургом и Гаваной могут запустить прямые рейсы.

Фото: Piter.TV