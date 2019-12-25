"Приоритетное право — у жителей". Оксана Дмитриева прокомментировала проверки в заведениях Центрального района

Ничего экстраординарного в проверках нет: их могут проводить внепланово, если на заведения поступают жалобы.

Накануне стало известно о массовых проверках в заведениях общественного питания Центрального района. Их инициировала депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева после многочисленных жалоб местных жителей. Горожане недовольны шумом, нарушениями общественного порядка. Piter.TV обсудил с парламентарием вопрос о том, кто же все-таки потерпевший в этой ситуации — заведения, в которые нагрянули проверки, или жители.

— Расскажите о том, как вы инициировали проверку в заведениях общественного питания в центре Петербурга.

— Мой депутатский запрос был 14 декабря. И, думаю, что не только мой. Поскольку жители обращались к ряду депутатов, то будут, думаю, и другие депутатские запросы, может быть, в другой редакции и по другому перечню заведений общественного питания.

Это рутинная практика — депутатские запросы на обращения граждан. По такого типа проблемам — функционированию разного рода бизнеса, который располагается внутри многоквартирных домов, — граждане обращаются очень часто. В Центральном районе 60-70% обращений составляют жалобы на заведения в жилых домах — незаконные хостелы, незаконные перепланировки, крыши-мыши, шум, встраивание вентиляционной шахты, нарушение общественного порядка.

В список вошли 38 заведений: около 12 баров, 5 кальянных, 2 магазина, остальные — кафе, пиццерии и так далее.

Здесь работала группа гражданских активистов по улице Рубинштейна, Думской улице, в целом по Литейному округу. Инициативная группа эти жалобы собрала, а эпизодические жалобы за мою депутатскую деятельность поступали очень часто. И по другим районам тоже, но там другие основные проблемы – уплотнительная застройка, нехватка социальных учреждений.

— За какое время такое количество жалоб накопилось?

— Где-то с осени. Но я думаю, что к части заведений, которые попали в список, были и раньше претензии, проверки.

— Как вы думаете, почему обратились к вам, а не к ведомствам, которые эти проблемы решают?

— Граждане куда только не обращались ранее: полиция, прокуратура, Роспотребнадзор, депутаты. Они даже в обращениях указывают, что мы обращались туда-то, полиция выезжала, Роспотребнадзор, предписания выписывали.

— Почему проверки вызвали такое обсуждение и удивление?

— Когда были отдельные запросы по отдельным адресам, это было как об стенку горох. Как будто личное дело какого-то жителя, дома. Когда они собраны в список, наверное, уже понятно, что это проблема уже системная.

Неясно, почему такое возмущение по этому поводу. Это право проведения внеплановой проверки, если есть обращение граждан. Все-таки это жилые дома, в них приоритетное право — у жителей. Жилой дом финансируется и содержится за счет жильцов, у них там "контрольный пакет".

Мне кажется, что это вот общественное мнение создано. У баров и ресторанов гораздо больше связей со СМИ, рекламой, и потому у них больше возможностей медийных в отстаивании своих интересов. А у жителей таких возможностей нет.

— Ваш коллега по Партии Роста Борис Титов прокомментировал ситуацию и выступает за то, чтобы проверки все-таки не проводить и урегулировать вопрос мирным способом.

— Я приветствую приезд Бориса Юрьевича Титова сюда, чтобы он на месте сам посмотрел, изучил суть обращений, суть депутатского запроса, выслушал жителей и оценил ситуацию, насколько ее можно урегулировать при соблюдении норм законодательства. Пусть будет третейский судья.

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По итогам проверок список заведений с нарушениями станет известен общественности, но сейчас его публиковать не будут. Если в заведении не выявят нарушений, его упоминание в списке может нанести ущерб деловой репутации. Для того, что закрыть бар, требуется соответствующее решение суда. Закрытие грозит только тем, кто несколько раз нарушил предписания.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга