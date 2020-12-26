По просьбе депутата ЗакСа проверят более 40 баров Петербурга

Депутат отметила, что получает многочисленные обращения от местных жителей.

Во вторник, 9 февраля, депутат ЗакСа от "Партии рост" Оксана Дмитриева инициировала проверку баров и ресторанов, а также магазинов Центрального района Петербурга. Об этом сообщили в издании "Фонтанка.ру".

Дмитриева заявила, что получает много жалоб от местных жителей. Петербуржцы устали от шума по ночам. Специалисты также проверят вентиляцию и возможное нарушение санитарных норм.

Сообщается, что проверить могут в том числе "Залив", "Синий Пушкин", "Мишки" и другие заведения. Депутат напомнила рестораторам о соблюдении законадательства: закона о тишине, Жилищного кодекса, сохранения объектов культурного наследия.

Ранее мы писали, что из исторического дома в центре Петербурга выселяют нелегальный ресторан.

Фото: Piter.TV