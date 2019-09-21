Из исторического дома в центре Петербурга выселяют нелегальный ресторан

Ранее заведению выдали уведомление об освобождении, но ресторан продолжил работу.

Во вторник, 9 февраля, в пресс-службе петербургского комитета по контролю за имуществом рассказали, что сотрудники ведомства инициировали принудительное выселение незаконного пользователя из исторического здания Министерства народного просвещения в центре города.

В декабре 2020 года здание на улице Зодчего Росси проверили специалисты и выяснили, что около 750 квадратных метров незаконно занимал клуб-ресторан. Под коммерческую деятельность использовались подвал и первый этаж дома. Пользователь помещения несогласованно перепланировал помещение, в частности вырезал новый оконный проем и проход. Кроме того, долг городом по оплате аренды составляет более 10 млн. рублей.

Ранее мы писали, что противоэпидемические требования соблюдает большинство предприятий и организаций города.

Фото носит иллюстративный характер: пресс-служба ККИ