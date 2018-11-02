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На Новгородской на историческом здании появились трещины после капитального ремонта
Сегодня, 12:23
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nastya960

На Новгородской на историческом здании появились трещины после капитального ремонта

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Рядом идет стройка нового здания.

В центре Петербурга на Новгородской улице появились трещина на стене исторического здания. Об этом сообщили активисты в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Вот почему пора прекращать безумную уплотнительную застройку в историческом центре! Треснул дом 18Б на Новгородской улице!

Активисты

Сейчас на углу Моисеенко и Новгородской вовсю идет строительство. Предполагалось, что эта стройка может затронуть дом Изотова, однако, страдать стал дом 18Б по Новгородской улице. Жители дома боятся, что и их ждет такая же ситуация, как с домами на Александра Невского и на 9-й Советской (они треснули).

Летом 2018 года дом 18Б на Новгородской отремонтировали, однако меньше чем через год по фасаду пошли трещины.  

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ ВК

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Теги: исторический дом, новгородская улица, трещины на фасаде
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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