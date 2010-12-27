Вандал продырявил фасад исторического здания по Невскому проспекту

Мужчина хотел установить в здании кондиционер.

В Центральном районе Петербурга неизвестный мужчина продырявил историческое здание. Об акте вандализма сообщил местных жители в социальной сети "Вконтакте". Он рассказал, что днем 21 сентября рабочий нанес вред фасаду здания под номером 61. Гражданину удалось сфотографировать лицо нарушителя.

Я надеюсь этого человека уже ищет полиция? Дали отопление и стало слишком жарко? вопрошает удивленный активист

В комментариях пользователи считают, что нарушитель решил проделать отверстие ради установки системы кондиционирования. Однако на подобные мероприятия следует иметь разрешение, так как они могут стать причиной разрушения объекта. Перед проведением работы следовало провести необходимую экспертизу по прочности, гидроизоляции и другие тесты.

Ранее Piter.tv писал о том, что полиция установила личности мужчин, уничтоживших деревья в Красном селе.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

