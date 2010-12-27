Полиция установила личности мужчин, уничтоживших деревья в Красном селе

Один из них уже задержан.

Полицейские установили граждан, уничтоживших липы в Красном селе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Напомним, в ночь на 6 сентября три молодых человека на проспекте Ленина ломали высаженные на газоне деревья. Ущерб от их действий был оценен в 38 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК (вандализм). Сотрудники полиции установили личности двух подозреваемых. Один из них уже задержан. Им оказался ранее судимый житель Ленинградской области 18-летний Сергей.

В настоящее время правоохранители разыскивает 20-летнего Алексея, соучастника Сергея.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция задержала подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Фото: vk.com/krasnoe_selo