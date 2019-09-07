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EvaRaskol
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Стали известны подробности о ночном дебоше в Красном селе

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Полиция разыскивает троих молодых людей.

В Петербурге на проспекте Ленина трое неизвестных сломали посаженные деревья лип, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что злоумышленники действовали в ночь на 6 сентября. В группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" очевидец поделился, что молодые люди прыгали по припаркованным машинам и ломали высаженные на газоне деревья.

Заявление в правоохранительные органы поступило от начальницы участка ГУСПП "Кресносельская". Она оценила ущерб, принесенный городу, в 38 000 рублей.

Полиция Красносельского района разыскивает трех молодых людей в спортивных костюмах, которые попали на камеры видеонаблюдения в ближайшем магазине. 

Фото: vk.com/krasnoe_selo

Видео: Piter.TV

Теги: вандалы, деревья, проспект ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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