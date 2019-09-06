От ночного загула дебоширов в Красном Селе пострадали деревья

Местные жители возмутились выходками компании молодежи.

Сообщение об итогах ночного загула было опубликовано в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село". Пользователи сообщают, что несколько человек начали свое путешествие из квартала на Гатчинском шоссе. Молодые люди прыгали по машинам, бросали на проезжую часть блоки и ломали посаженные деревья у проспекта Ленина.

Видео последствий инцидента прислал мобильный корреспондент Piter.TV. На кадрах видно, как надломленные молодые деревья лежат на дороге в большом количестве.

Ранее мы опубликовали видео, на котором подросток прыгает по автомобилям в Красном Селе. Как отмечает автор видео, подростки были пьяны. На записи можно заметить, что один из них несет бутылку.

Видео: Piter.TV