Пьяный подросток прыгал по иномаркам в Красном Селе

В сети появилось видео с камер наружного видеонаблюдения.

Вечером 5 сентября в Красносельском районе Петербурга заметили трех пьяных подростков, один из которых решил попрыгать по иномаркам. В сети появилось видео с камер наружного видеонаблюдения.

Инцидент произошел в Красном Селе, на Театральной улице. На кадрах видно, как по тротуару идут трое молодых людей. Один из них выбегает на дорогу и прыгает на стоящую на обочине машину. С этого автомобиля он перепрыгивает на багажник соседнего и скатывается кубарем обратно на дорогу.

Как отмечает автор видео, подростки были пьяны. На записи можно заметить, что один из них несет бутылку.

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Видео: YouTube / Денис Дзегуль